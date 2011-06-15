В Петербурге будут судить женщину, убившую супруга на Красносельском шоссе

От ранения мужчина скончался на месте преступления.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили 14 июля в надзорном ведомстве.

В марте фигурантка в квартире дома по Красносельскому шоссе в Пушкине ударила своего супруга ножом в ходе ссоры. От ранения мужчина скончался на месте преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что уроженец Хабаровского края напал с ножом на двоих мужчин на Наличной улице. Один из них погиб, второго госпитализировали в больницу с ранами в области живота и поясницы.

Фото: Piter.TV