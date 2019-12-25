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Уроженец Хабаровского края напал с ножом на двоих мужчин на Наличной улице
Сегодня, 10:39
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Уроженец Хабаровского края напал с ножом на двоих мужчин на Наличной улице

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Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Полицейские Васильевского острова задержали подозреваемого в поножовщине на Наличной улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 12 июля поступила информация от 54-летней местной жительницы о том, что в квартире дома 40к4 находится 51-летний мужчина с ранением. На месте обнаружили его труп, а также второго 54-летнего пострадавшего. Последнего экстренно госпитализировали с ранами в области живота и поясницы. 

По подозрению поймали 51-летнего жителя Хабаровского края. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в "коммуналке" на Караванной студента подозревают в убийстве мужчины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наличная улица, покушение на убийство, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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