Уроженец Хабаровского края напал с ножом на двоих мужчин на Наличной улице

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Полицейские Васильевского острова задержали подозреваемого в поножовщине на Наличной улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 12 июля поступила информация от 54-летней местной жительницы о том, что в квартире дома 40к4 находится 51-летний мужчина с ранением. На месте обнаружили его труп, а также второго 54-летнего пострадавшего. Последнего экстренно госпитализировали с ранами в области живота и поясницы.

По подозрению поймали 51-летнего жителя Хабаровского края. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в "коммуналке" на Караванной студента подозревают в убийстве мужчины.

Фото: Piter.TV