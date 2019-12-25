В "коммуналке" на Караванной студента подозревают в убийстве мужчины

Полиция Центрального района Петербурга устанавливает обстоятельства поножовщины в коммунальной квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Правоохранителям 13 июля поступила информация о том, что в "коммуналке" на Караванной улице лежит мужчина с ранением. На месте на кухне обнаружили тело 39-летнего жителя Ленобласти.
По адресу по подозрению задержали 20-летнего второкурсника. Молодой человек доставлен в отдел для разбирательства и проверки на причастность к гибели потерпевшего.
Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в убийстве незнакомки на Демьяна Бедного в 2007 году.
Фото: Piter.TV
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