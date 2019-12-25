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В "коммуналке" на Караванной студента подозревают в убийстве мужчины
Сегодня, 10:20
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В "коммуналке" на Караванной студента подозревают в убийстве мужчины

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Молодой человек доставлен в отдел для разбирательства.

Полиция Центрального района Петербурга устанавливает обстоятельства поножовщины в коммунальной квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Правоохранителям 13 июля поступила информация о том, что в "коммуналке" на Караванной улице лежит мужчина с ранением. На месте на кухне обнаружили тело 39-летнего жителя Ленобласти. 

По адресу по подозрению задержали 20-летнего второкурсника. Молодой человек доставлен в отдел для разбирательства и проверки на причастность к гибели потерпевшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в убийстве незнакомки на Демьяна Бедного в 2007 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: караванная улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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