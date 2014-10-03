Задержан подозреваемый в убийстве незнакомки на Демьяна Бедного в 2007 году

Злоумышленник хотел ограбить женщину.

Следователи задержали подозреваемого в совершении убийства в декабре 2007 года. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 10 июля.

Отправной точкой в расследовании стало изображение предполагаемого преступника, восстановленное со слов свидетеля. Анализ позволил сопоставить портрет с базой данных лиц, имеющих судимости.

Как утверждает следствие, фигурант в парадной дома по улице Демьяна Бедного напал на незнакомку с целью ограбления. В связи с активным сопротивлением женщины между ними произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей удары в область головы, она скончалась от полученных телесных повреждений.

Подозреваемому предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Вину в совершении преступления мужчина признал. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор по делу об убийстве на Канонерской улице.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу