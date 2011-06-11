Оглашен приговор по делу об убийстве на Канонерской улице

Фигурант ударил потерпевшего ножом в область расположения жизненно важных органов.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчине вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили 9 июля в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в январе фигурант, находясь в квартире дома по Канонерской улице, ударил потерпевшего ножом в область расположения жизненно важных органов. Последний скончался на месте от полученных травм.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства своего знакомого на Маршала Жукова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга