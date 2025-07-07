Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства своего знакомого на Маршала Жукова

Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый вступил в конфликт со знакомым и нанёс последнему минимум 11 ножевых ранений в шею.

Жителю Петербурга официально выдвинуты обвинения в убийстве знакомого. Следственный отдел ГСУ СК РФ по Кировскому району города возбудил уголовное дело против мужчины по факту совершения деяния, квалифицируемого частью первой статьи 105 УК РФ ("убийство").

По версии следствия, инцидент произошел 6 июля в одной из квартир на проспекте Маршала Жукова. Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый вступил в конфликт со знакомым и нанёс последнему минимум 11 ножевых ранений в шею. Получив смертельные травмы, жертва погибла на месте преступления.

Обвиняемому предъявлены официальные обвинения, следствием планируется обратиться в суд с просьбой о заключении фигуранта под стражу. Сейчас проводятся необходимые процессуальные мероприятия, целью которых является выяснение всех деталей случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что труп с признаками насильственной смерти обнаружен в квартире на Индустриальном.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу