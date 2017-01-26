Труп с признаками насильственной смерти обнаружен в квартире на Индустриальном

В ближайшее время назначат комплекс судебных экспертиз.

Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Проводится осмотр квартиры на Индустриальном проспекте, изымаются доказательства. В ближайшее время назначат комплекс судебных экспертиз, в том числе – медицинскую, направленную на установление причины гибели.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину, подозреваемого в убийстве супруги при ребенке, заключили под стражу в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу