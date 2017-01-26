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Труп с признаками насильственной смерти обнаружен в квартире на Индустриальном

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В ближайшее время назначат комплекс судебных экспертиз.

Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Проводится осмотр квартиры на Индустриальном проспекте, изымаются доказательства. В ближайшее время назначат комплекс судебных экспертиз, в том числе – медицинскую, направленную на установление причины гибели.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину, подозреваемого в убийстве супруги при ребенке, заключили под стражу в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: индустриальный проспект, следователи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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