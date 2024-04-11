В Петербурге задержана банда, похищавшая людей на заправке

Следствие считает, что группировка совершила разбой, вымогательство и самоуправство.

Задержано семь человек, подозреваемых в создании организованной группы для похищения людей, разбоя и вымогательства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу задержал

По версии следствия, в декабре этого года группа, заранее распределив роли, похитила двух мужчин на автозаправке в Невском районе города. Сообщники силой затащили потерпевших в автомобиль и вывезли в лесополосу. Там они, угрожая пистолетом, избили жертв и похитили их имущество на общую сумму более 2,2 миллиона рублей.

Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 7 человек, отметили в СК. Ведомство расследует уголовное дело по статьям о разбое, похищении человека, вымогательстве и самоуправстве.

В настоящее время следователи проводят обыски и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Отдельный эпизод с несовершеннолетним направлен в суд

Ранее Piter.TV сообщал, что разбойное нападение на подростка на Комендантском обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV