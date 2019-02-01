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Иностранец хотел дать 100 тыс. рублей взятки полицейскому в Петербурге

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Мужчина собирался помочь своему знакомому.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении иностранца, подозреваемого в покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

По предварительным данным, вечером 26 июля мужчина хотел помочь своему знакомому избежать привлечения к уголовной ответственности за подделку документов. Так, друг дал взятку сотруднику полиции в размере 100 тыс. рублей, но правоохранитель отказался. "Помощника" задержали. 

Следователем выполняется комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: взятка, следователи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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