Иностранец хотел дать 100 тыс. рублей взятки полицейскому в Петербурге

Мужчина собирался помочь своему знакомому.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении иностранца, подозреваемого в покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

По предварительным данным, вечером 26 июля мужчина хотел помочь своему знакомому избежать привлечения к уголовной ответственности за подделку документов. Так, друг дал взятку сотруднику полиции в размере 100 тыс. рублей, но правоохранитель отказался. "Помощника" задержали.

Следователем выполняется комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу