Экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге

Сергея Оверчука и предпринимателя Евгения Луганского будут судить по делу о передаче 8 миллионов рублей за содействие в получении государственных контрактов.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука и предпринимателя Евгения Луганского. Об этом 25 июля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Экс-чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бизнесмену предъявлено обвинение в даче взятки по части 5 статьи 291 УК РФ.

Согласно материалам следствия, в период с октября 2022 по март 2024 года Луганский, являющийся руководителем компаний "Гавань" и "Перекресток", передавал денежные средства заместителю Оверчука Игорю Комарову. Встречи происходили возле здания районной администрации, общая сумма переданных средств составила 8 миллионов рублей.

Взамен чиновники должны были способствовать заключению государственных контрактов на ремонтные работы и благоустройство территорий с рядом коммерческих организаций, включая "Микарт", "Рд-Стройконсалт", "Легион-Строй", "Спектра", "Метмастер" и индивидуального предпринимателя Алексаняна А.Д.

Ранее по данному делу был осужден Игорь Комаров, получивший условное наказание, штраф в размере 3,7 миллиона рублей и пятилетний запрет на занятие государственных должностей. После его задержания и содержания в следственном изоляторе правоохранительные органы задержали бывшего руководителя района Сергея Оверчука.

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