Дроп из Кемеровской области вернет пожилому петербуржцу 275 тыс. рублей

В декабре 2023 года пенсионера обманули телефонные мошенники.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 87-летнего мужчины. Об этом сообщили 23 июля в надзорном ведомстве.

В декабре 2023 года пенсионера обманули телефонные мошенники. Под предлогом сохранности средств аферисты убедили его перечислить 275 тыс. рублей на карту постороннего лица. Установлено, что счет оформлен на 19-летнего жителя Кемеровской области.

Прокурор направил в Мариинский городской суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета. Требования прокурора удовлетворены.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге задержан 16-летний подельник мошенников, лишивший пенсионерку 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV