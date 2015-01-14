Молодого петербуржца обвиняют в публичном оправдании терроризма

Юноша разместил во время обсуждения в чате в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие совершение теракта.

Следователи Фрунзенского района расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), возбужденное в отношении 19-летнего местного жителя.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 20 октября, в июле молодой человек разместил во время обсуждения в чате в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие совершение теракта.

В соответствии с заключением специалиста, данные высказывания являются оправданием деятельности представителей террористической организации, запрещенной на территории РФ. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу