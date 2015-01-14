  1. Главная
Молодого петербуржца обвиняют в публичном оправдании терроризма

0 0

Юноша разместил во время обсуждения в чате в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие совершение теракта.

Следователи Фрунзенского района расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), возбужденное в отношении 19-летнего местного жителя. 

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 20 октября, в июле молодой человек разместил во время обсуждения в чате в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие совершение теракта. 

В соответствии с заключением специалиста, данные высказывания являются оправданием деятельности представителей террористической организации, запрещенной на территории РФ. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудниками ФСБ задержан мужчина, сообщивший о "минировании" военного учреждения. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

