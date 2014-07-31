В Петербурге сотрудниками ФСБ задержан мужчина, сообщивший о "минировании" военного учреждения

Следственный отдел ОМВД России по Петродворцовому району возбудил уголовное дело по статье 207 части 2 Уголовного кодекса — "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Сотрудники Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области пресекли деятельность жителя Санкт-Петербурга, который ранее сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из военных научных учреждений Министерства обороны. Сообщение оказалось ложным.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали по месту жительства в ходе оперативных мероприятий. После проверки выяснилось, что никаких опасных предметов на территории учреждения не обнаружено.

Следственный отдел ОМВД России по Петродворцовому району возбудил уголовное дело по статье 207 части 2 Уголовного кодекса — "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,