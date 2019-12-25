Суд вынес приговор участникам "банды консуматорш" в барах Петербурга

Организаторов преступной схемы на Рубинштейна осудили и обязали выплатить миллионы.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по делу так называемой "банды консуматорш", действовавшей в барах на улице Рубинштейна. Организаторы схемы получили реальные сроки лишения свободы, а с фигурантов дела взыскали почти 10 млн руб.

Следствием установлено, что в августе 2021 года Дмитрий Куценко и Николай Абросимов создали преступное сообщество, прикрывавшееся деятельностью развлекательных заведений. Руководители и их сообщники организовали работу баров, где посетителей вводили в заблуждение и заставляли оплачивать дорогостоящую продукцию. Потерпевших удерживали без применения насилия, вводили в состояние сильного опьянения и списывали с их банковских карт значительные суммы.

По данным суда, за год действия схемы злоумышленники похитили около 14 млн руб. Помимо мошенничества, организаторы изготавливали и продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков. Отдельные эпизоды касались кражи наличных и переводов с телефонов жертв.

Суд признал Куценко и Абросимова виновными и назначил наказание — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф 400 тыс. руб. и запрет на ведение бизнеса, связанного с общественным питанием, сроком на 2 года. Мясникова получила 5 лет в колонии общего режима.

Толстокоров, Трубников и Ермакова приговорены к 5 годам условно с испытательным сроком 3 года. Другие участники группировки, включая сотрудников баров и так называемых "промо-моделей", получили условные сроки от 2,5 до 4 лет.

Прус была полностью оправдана по обвинению в мошенничестве и признана имеющей право на реабилитацию. В общей сложности с осужденных постановлено взыскать почти 10 млн руб. в пользу потерпевших.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали мужчину, распылившего газ в лицо водителю автобуса.

Фото: Piter.TV