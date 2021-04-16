В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ в лицо водителю автобуса

По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Полиция Выборгского района задержала 52-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на водителя автобуса в Парголово. Инцидент произошел вечером 7 августа около 20:10 напротив дома 8 по Юкковскому шоссе, когда неизвестный пассажир распылил содержимое газового баллончика в лицо водителю общественного транспорта и скрылся с места происшествия.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого днем 9 августа возле дома 14 по тому же Юкковскому шоссе.

Мужчина был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области