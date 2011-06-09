Жительницу Подмосковья оштрафовали за езду по тротуару Невского проспекта

Утром 10 августа нарушительницу доставили в отдел полиции.

Полиция привлекла к административной ответственности 30-летнюю жительницу Московской области, управлявшую автомобилем BMW по тротуару Невского проспекта. Инцидент был зафиксирован 9 августа в ходе мониторинга соцсетей, где появилось видео с нарушением ПДД.

В результате оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД установили, что синий BMW принадлежит женщине, временно проживающей в одной из гостиниц на Невском проспекте. Утром 10 августа нарушительницу доставили в отдел ГИБДД Центрального района, где составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на тротуар.

Автомобиль был помещен на спецстоянку для проверки идентификационных номеров агрегатов. В Госавтоинспекции напоминают, что подобные нарушения создают угрозу безопасности пешеходов и влекут административную ответственность в виде штрафа.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге подростки пострадали в ДТП с питбайком.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области