В Выборге подростки пострадали в ДТП с питбайком

Подросток, управлявший питбайком, и его пассажирка были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вчера вечером, 9 августа, на перекрестке Одесского переулка и Батарейной улицы в Выборге Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Honda Pilot при выполнении поворота налево не предоставил преимущество питбайку под управлением 15-летнего подростка, что привело к столкновению.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии оба несовершеннолетних участника движения получили травмы. Подросток, управлявший питбайком, был госпитализирован в тяжелом состоянии, его 15-летняя пассажирка — в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции Выборгского района проводят проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося, включая вопросы законности управления мототранспортом несовершеннолетними.

