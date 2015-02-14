Мошенники придумали схему с "доставкой букетов" для кражи "Госуслуг"

Аферисты представляются сотрудниками Роскомнадзора для кражи личных сведений.

Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, в которой они представляются жертвам сотрудниками Роскомнадзора. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "РИА Новости". СПециалисты объяснили, что изначально человеку звонят от имени службы доставки букетов и просят назвать код из SMS для якобы сверки заказа с курьерской службой. После этого звонок прерывается сообщением от имени Роскомнадзора о небезопасности. Далее преступники звонят уже в роли "сотрудника службы", предлагая помочь вернуть пользователю "утерянный" доступ к единому порталу государственных услуг и отменить заявку на микрозайм. В это время на гаджет обманутого приходят четырехзначные коды от имени микрофинансовых организаций, которые аферисты пытаются выманить для входа в "Госуслуги".

Напомним, что представители Роскомнадзора предупредили общественность о массовых звонках от мошенников, представляющихся сотрудниками профильного ведомства или его ботом. По данным от службы, злоумышленники утверждают, что необходимо подать уведомление о намерении обработать персональные данные, и угрожают крупными штрафами. Если собеседник заявляет, что уведомление уже подано, то его просят предоставить дополнительные сведения и присылают ссылку на специальную форму. В Роскомнадзоре указали, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, а также не отправляют никаких ссылок и не запрашивают персональные данные о человеке.

