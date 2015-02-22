Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД

В полиции раскрыли два сценария кражи аферистами персональных данных по данной криминальной схеме.

Мошенники стали рассылать россиянам поддельные письма от Государственной автомобильной инспекции (ГИБДД), через которые крадут информацию с банковских карт или устанавливают на гаджеты вредоносное программное обеспечение. Соответствующими данными с общественностью поделились сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Оперативники добавили, что настоящие уведомления о штрафах гражданам приходят только через официальные каналы, в частности, через "Госуслуги".

Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08". К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные - это создает ощущение подлинности. сообщение от полиции

В тексте отправленного послания обычно размещается кнопка "оплатить сейчас". На самом деле ссылка ведет на стороннюю интернет-страницу. Переход по ней приводит к различным вариантам развития событий. В отдельных случаях пользователь попадает на фальшивый сайт, который визуально копирует интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. А результате человек вводит там номер, срок действия, CVV-код банковской карты, а иногда также присылает коды подтверждения из SMS Во втором случае ссылка ведет на зараженный онлайн-ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на гаджет. Подобное ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать видеокамеру и микрофон устройства.

