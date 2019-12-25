МВД: мошенники получают контроль над гаджетами через QR-коды

В полиции рассказали, что фальшивое приложение устанавливает на устройство вирусную программу.

Российские правоохранительные органы рассказали о том, что мошенники получают контроль над гаджетами пользователей через поддельные QR-коды. Соответствующие данные пресс-служба МВД передала в качестве ответа на вопрос, заданный журналистами новостного агентства ТАСС. Полицейские пояснили, что целью такой криминальной схемы для аферистов является кража персональных данных человека. Известно, что аферисты выступают с предложением "скачать приложение" или "обновить программу", но в реальности на смартфоны и компьютеры устанавливается вредоносное программное обеспечение. Указанный вирус дает злоумышленникам полный контроль над устройством обманутого пользователя и позволяет осуществить кражу информации.

OR-код ведет на сайт, который предлагает "скачать приложение" или "обновить программу", при этом устанавливается вредоносное программное обеспечение. Например, трояны, шпионы, банк-трояны. пресс-служба МВД РФ

