В МВД рассказали о "золотом часе" после передачи данных мошенникам

Ирина Волк рассказала о действиях, которые важно оперативно предпринять в случае обмана аферистами.

"Золотой час" у обманутого мошенниками человека есть после контакта для того, чтобы минимизировать последствия. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она заметила, что если гражданин под воздействием аферистов скомпрометировал свои учетные записи, гаджеты или аккаунты в онлайн-сервисах, то, как и для экстренной помощи в медицине, у него есть "золотой час". В МВД пояснили, что при предоставлении преступникам данных с банковской карты, важно оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, а также заморозить свои карты и счета. Дополнительно полиция рекомендует предупредить родных, близких, работодателя, что банковские карты могут быть скомпрометированы, поэтому туда лучше не переводить денежные средства.

Незамедлительно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении злоумышленников и продиктуйте телефонный номер, который они использовали. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В том случае, если злоумышленниками была учетная запись на едином государственном портале, то потерпевшему следует оперативно сменить пароль, код доступа, позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о произошедшем. Если пользователь успел не лишиться доступа к личному кабинету, то важно проверить там созданные заявки, разрешения, включая и услуги на сторонних сервисах. Далее требуется передать информацию об инциденте в МВД.

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Фото и видео: МВД медиа