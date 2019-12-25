МВД: мошенники маскируют вирусы под "субтитры" для пиратских фильмов

В полиции рассказали о криминальной схеме по отправке вредоносного По пользователям.

Мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах "субтитров" или "ИИ-переводчиков" для пиратских фильмов, которые затем предлагают пользователям скачать на фейковых сайтах или в Telegram-каналах. Соответствующая информация предоставлена Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. В тексте документов отмечается, что преступники используют спрос у потребителей на бесплатный онлайн-просмотр фильмов и сериалов, для чего создаютс поддельные каналы, боты и другие ресурсы с популярными новинками. Там распространяются вирусы, фишинговые ссылки и вредоносное программное обеспечение через "утечки" и якобы "бесплатный доступ".

Будьте осторожны, если вам предлагают скачать "субтитры", "ИИ-переводчики" или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах. сообщение от МВД

Мошенники используют подарки в Telegram для скрытой рекламы запрещенных сайтов.

Фото: Piter.tv