Мошенники используют подарки в Telegram для скрытой рекламы запрещенных сайтов

Мошенники используют цифровые подарки в мессенджере Telegram для размещения там скрытой рекламы запрещенных сайтов. Соответствующее заявление журналистам сделал депутат Государственной думы страны Антон Немкин, а также информация предоставлена Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Уточняется, что злоумышленники дарят администраторам каналов подарки со ссылками на онлайн-магазины с запрещенными веществами, казино или экстремистские ресурсы. Подписчики ТГ-каналов, видя такой подарок, подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего Telegram-источник могут заблокировать. Сотрудники полиции рекомендовали подписчикам регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные.

Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека.

Фото: Piter.tv