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Мошенники используют подарки в Telegram для скрытой рекламы запрещенных сайтов
Сегодня, 9:28
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Мошенники используют подарки в Telegram для скрытой рекламы запрещенных сайтов

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Мошенники используют цифровые подарки в  мессенджере Telegram для размещения там скрытой рекламы запрещенных сайтов. Соответствующее заявление журналистам сделал депутат Государственной думы страны Антон Немкин, а также информация предоставлена Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Уточняется, что злоумышленники дарят администраторам каналов подарки со ссылками на онлайн-магазины с запрещенными веществами, казино или экстремистские ресурсы. Подписчики ТГ-каналов, видя такой подарок, подают жалобы в Роскомнадзор, из-за чего Telegram-источник могут заблокировать. Сотрудники полиции рекомендовали подписчикам регулярно просматривать вкладку с подарками и удалять подозрительные. 

Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека.

Фото: Piter.tv

Теги: telegram, антон немкин, госдума, мошенничество, подарки, роскомнадзор, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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