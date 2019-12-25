Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт человека

"Синюю галочку" получил сооснователь приложения Павел Дуров.

Мессенджер Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя. Известно, что плашка о подтверждении профиля представителямионлайн- платформы появилась у ее сооснователя Павла Дурова. Соответствующее заявление сделал авторы Telegram-канала "Код Дурова". Они уточнили, что речь идет о значке в голубой рамке. Он виден в чате с человеком и в самом его профиле слева от имени. Однако этот символ не отображается в поисковике, встроенном в приложение. Независимо от установленного в сервисе языкового пакета, плашка показывается исключительно на английском языке. Она отображается и в мобильной, и версии для персональных компьютеров.

Напомним, что на данный момент в Telegram доступна верификация каналов, они получают галочку. В начале текущего года в мессенджере появилась верификация ботов. Теперь они получают другие по дизайну иконки.

Дуров заявил о желании ЕС запретить шифрование в мессенджерах.

Фото: Telegram / Код Дурова