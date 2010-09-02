Дуров заявил о желании ЕС запретить шифрование в мессенджерах

Бизнесмен рассказал о попытке Парижа провести законопроект, который негативно скажется на безопасности онлайн-пользователей.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о желании Европейского союза запретить шифрование в мессенджерах. По мнению российского предпринимателя, это решение создаст угрозу для всего населения регионального сообщества, а также станет беспрецедентным шагом со стороны властей, так как ранее ни одна страна в мире до этого не вводила запрет на зашифрованные сообщения. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

В прошлом месяце Сенат Франции принял закон, фактически запрещающий шифрование. Киберпреступники переключились бы на VPN. Они даже стали бы более эффективно скрывать свои следы. Павел Дуров, предприниматель

Павел дуров указал, что несмотря на то что Парижу не удалось принять данный законопроект, Франция все еще может обязать мессенджеры отказаться от политики полного шифрования, но теперь этот проект чиновники хотят принять на уровне всего европейского регионального сообщества. Эксперты из коллективного Брюсселя планируют обязать мессенджеры перейти к политике шифрования с секретными ключами доступа к данным.

Дуров рассказал об условиях содержания во французской тюрьме.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson