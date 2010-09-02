Предприниматель раскрыл подробности об уголовном деле.

Российский предприниматель, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об условиях содержания во французской тюрьме. Во время нового интервью с американским журналистов Такером Карлсоном бизнесмен отметил, что руководство места заключения для него сделало исключение по питанию, так как он не употребляет фастфуд и мясо. Дополнительно бизнесмен смог заниматься спортивными нагрузками, несмотря на отсутствие доступа к спортзалу. Известно, что Павел Дуров содержался в одиночной камере.

Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы. Доступа в спортзал у меня не было, приходилось соблюдать свой распорядок. Павел Дуров, предприниматель

Сооснователь Telegram Павел Дуров рассчитывает, что до 2025 конца года с него снимут запрет на выезд из Франции. В этом случае россиянин сможет в свободном режиме ездить домой, в Дубай. По мнению Павла Дурова, его поведение уже должно было показать европейским правоохранительным органам в Париже, что он не собирается скрываться от правосудия. Он не исключил, что на расследование уйдет еще несколько лет, однако он назвал безумием предположение о том, что придется переехать во Францию ради того, чтобы дождаться завершения всего судебного процесса.

Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было - такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет. Павел Дуров, предприниматель

Он подчеркнул, что ранее во Франции властные структуры преследовали мелкие приложения, сделанные специально для преступников, "без банковских счетов, без аудита, но в случае с Telegram речь идет о совершенно другом уровне, так как в проекте находится миллиард пользователей, существует аудиторская проверка и прозрачность процессов.

Telegram и стартап Илона Маска xAI договорились о партнерстве, заявил Павел Дуров.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson