Telegram и стартап Илона Маска xAI договорились о партнерстве, заявил Павел Дуров

Сотрудничество компании заключили на один год.

Основатель мессенджера Telegram, российский предприниматель Павел Дуров сообщил подписчикам в социальных сетях о том, что Telegram и компания американского миллиардера Илона Маска xAI договорились о партнерстве сроком на один год. Бизнесмен отметил, что взаимодействие с иностранным партнером предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей проекта. Telegram от получит от xAI 300 миллионов долларов, а также будет получать 50 процентов с дохода от подписок на xAI, реализованных через мессенджер. Ранее, утром 28 мая Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале о том, что отправится в Дубай в первой половине июня. Дополнительно бизнесмен анонсировал "хорошие новости" для аудитории.

Накануне во французской прокуратуре в городе париже заявили о том, что Павел Дуров по-прежнему не может покидать Францию без разрешения следственных органов. Такая мера закреплена для подозреваемого по уголовному делу вне зависимости от запрошенного им места назначения. Специалисты указали, что предприниматель ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано.

Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии.

Фото и видео: Telegram / Павел Дуров