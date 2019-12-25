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В МВД рассказали о многоступенчатых мошеннических схемах обмана детей
Сегодня, 10:16
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В МВД рассказали о многоступенчатых мошеннических схемах обмана детей

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Сергей Калинин объяснил, как аферисты вступают в контакт с детьми.

На российской территории мошенники, обманывая несовершеннолетних граждан, используют многоступенчатые схемы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин. Эксперт из правоохранительных органов пояснил, что для первоначального контакта с ребенком злоумышленники используют не только мобильное устройство (смартфон), но также социальные сети и онлайн-игры.

Первоначально главная задача злоумышленников — заставить ребенка выполнить конкретное действие: продиктовать код из смс, отправить геолокацию либо перейти в чат с обещанием игровых подарков. Такие уловки служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы.

Сергей Калинин, сотрудник полиции

Далее в криминальную схему вступают притворяющиеся сотрудниками МВД и ФСБ лица. Они которые психологически давят на ребенка и угрожают ему или его родственникам уголовной ответственностью за преступление. Затем под предлогом "спасения" или "доказательства невиновности" от несовершеннолетнего мошенники требуют срочно выполнить ряд действий. Речь может идти о дистанционном обыске, передаче денежных средств или ценностей курьеру или участие в "оперативных мероприятиях".

Мошенники используют сбой "Яндекса" для рассылки фейковых штрафов.

Фото: Piter.tv

Теги: компьютерные игры, мвд, мошенничество, сергей калинин, соцсети
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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