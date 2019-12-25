Мошенники используют сбой "Яндекса" для рассылки фейковых штрафов

Аферисты имитируют извещения, направляемые якобы от имени органов власти.

На фон сбоя сервисов "Яндекса" мошенники начали массово рассылать по компаниям фишинговые письма под видом государственных органов, имитируя извещения или предписания. Об этом сообщили в ИБ-компании F6.

В письмах указано, что из-за проблем с интернетом в стране наблюдаются сбои в работе "Яндекса", поэтому если не открывается страница, то нужно повторить попытку через "Гугл".

Далее в письме содержится QR-код, который просят отсканировать и оплатить "доставку" документа о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Сумма платежа варьируется от 400 до 600 рублей. Вместе с оплатой аферисты просят указать ФИО и адрес человека, которому якобы вручена "доставка".

Ранее в Петербурге пресекли хищение 142 млн рублей по программе льготной ипотеки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)