В Петербурге пресекли хищение 142 млн рублей по программе льготной ипотеки

Для имитации целевого расходования денег организовывалось строительство, однако после получения кредитных траншей объекты либо не достраивались, либо возводились из наиболее дешевых материалов.

Сотрудники уголовного розыска петербургского Главка МВД ликвидировали преступную группу, участники которой подозреваются в хищении средств, выделенных банком по программе льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, с апреля по декабрь 2023 года фигуранты привлекали подставных заемщиков и с помощью фиктивных документов оформляли на их имена кредиты на строительство частных домов. Таким способом было одобрено не менее 13 льготных ипотечных займов на общую сумму свыше 154,8 миллиона рублей.

Для имитации целевого расходования денег организовывалось строительство, однако после получения кредитных траншей объекты либо не достраивались, либо возводились из наиболее дешевых материалов. Это позволяло злоумышленникам присваивать значительную часть средств. В результате банку был причинен ущерб на сумму более 142 миллионов рублей.

По данным фактам следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД возбудила уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которые впоследствии были объединены в одно производство.

29 сентября силовики провели масштабную операцию одновременно в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, а также Самаре и Самарской области. Мероприятия прошли при содействии Специального полка полиции и Росгвардии. В результате задержаны трое предполагаемых участников группы – двое мужчин в возрасте 39 и 41 года и 43-летняя женщина.

В ходе обысков полицейские изъяли 5 ноутбуков, 17 мобильных телефонов, банковские карты, документацию, электронные носители и печати. Все трое фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти пресечена деятельность канала незаконной миграции.

Фото: Piter.TV