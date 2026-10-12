В Петербурге и Ленобласти пресечена деятельность канала незаконной миграции

Все причастные к противоправной деятельности лица задержаны и заключены под стражу.

УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с региональным главком Росгвардии ликвидировало канал незаконной миграции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что участники группы вступили в предварительный сговор для извлечения прибыли. На территории двух регионов они организовали фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан.

По материалам, собранным сотрудниками УФСБ, Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции") и ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").

Все причастные к противоправной деятельности лица задержаны и заключены под стражу. В настоящее время правоохранительные органы проводят дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали 41-летнего мужчину по делу об оправдании терроризма.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти