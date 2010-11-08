Полицейские устанавливают обстоятельства гибели вахтовика в Тосненском районе

Труп мужчины нашли на болотах в лесополосе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти сторожа-вахтовика в Тосненском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 июля поступило сообщение об исчезновении 45-летнего мужчины. Его супруга заявила, что с 4 числа он перестал выходить на связь, а работал вахтовым методом сторожем в одной из организаций в поселке Красный Бор. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следующий день на болотах в лесополосе обнаружили тело разыскиваемого. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти