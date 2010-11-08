  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели вахтовика в Тосненском районе
Сегодня, 9:23
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели вахтовика в Тосненском районе

0 0

Труп мужчины нашли на болотах в лесополосе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти сторожа-вахтовика в Тосненском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 8 июля поступило сообщение об исчезновении 45-летнего мужчины. Его супруга заявила, что с 4 числа он перестал выходить на связь, а работал вахтовым методом сторожем в одной из организаций в поселке Красный Бор. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

На следующий день на болотах в лесополосе обнаружили тело разыскиваемого. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в водоеме в Заневском парке нашли труп мужчины. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: тосненский район, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии