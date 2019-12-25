Дом Ведомства на Казанской признан памятником регионального значения

Архитектурная ценность комплекса определяется его уникальным обликом.

Дом Ведомства учреждений императрицы Марии Фёдоровны, расположенный на Казанской улице в Санкт-Петербурге, получил официальный статус памятника регионального значения. Это здание имеет богатую историю, начавшуюся во второй половине XVIII века, когда по инициативе Ивана Бецкого был основан первый в городе Воспитательный дом для незаконнорожденных детей. Впоследствии учреждение перешло под покровительство императрицы Марии Фёдоровны.

Архитектурная ценность комплекса определяется его уникальным обликом. Здание, построенное в 1875-1876 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе, является выдающимся примером эклектики — стиля, характерного для Петербурга конца XIX — начала XX века.

Знаменитые жильцы доходного дома оставили яркий след в истории российской культуры. В разные годы здесь проживали известный ювелир Отто Тилеман, писатель Александр Куприн, композитор Сергей Рахманинов (зимой 1883-1884 годов), татарский поэт Габдулла Тукай (в 1912 году).

Памятное место получило дополнительное признание в 2007 году, когда на фасаде дома была установлена мемориальная доска в честь Габдуллы Тукая.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Ивана Бороздкина в переулке Нестерова получил статус памятника.

Фото: КГИОП