Дом Ивана Бороздкина в переулке Нестерова получил статус памятника

Важные этапы в истории особняка включают строительство, завершившееся в 1912 году, и последующее владение выдающимся корабельным инженером Густавом Шлезингером.

Санкт-Петербургский дом №9 в Нестеровом переулке получил официальный статус объекта культурного наследия регионального значения, пишет "Петербургский дневник".

Ценность постройки заключается в необычном сочетании элементов модерна, созданных талантливым архитектором Леоном Богусским. Проект объединяет черты венской школы "сецессион", русские народные мотивы, декоративные фасадные плитки и изящные лепные украшения.

Возведение здания относится ко второй половине XIX столетия. Изначально территория принадлежала известному купцу Якову Головину, позже владельцем участка стал строитель и общественный деятель Иван Бороздкин, бывший старостой Адмиралтейского собора Св. Спиридония.

Важные этапы в истории особняка включают строительство, завершившееся в 1912 году, и последующее владение выдающимся корабельным инженером Густавом Шлезингером.

До наших дней сохранились уникальные исторические особенности здания, внутренний декор, внешний вид и первоначальная функциональная нагрузка.

Новый охранный статус обеспечит защиту и сохранность оригинального примера петербургской архитектуры начала XX века для последующих поколений.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Мартынова в Петроградском районе признан памятником.

Фото: КГИОП Петербурга