Дом Мартынова в Петроградском районе признан памятником

В 1910 году владельцем земельного надела становится генерал Андрей Мартынов, офицер русской армии и руководитель штаба Донских казаков.

10 июля стало известно, что расположенный на углу Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта дом Андрея Мартынова включен Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в список региональных объектов культурного наследия.

Ранее территория, на которой ныне находится здание, оставалась незастроенной вплоть до середины XIX столетия. Участок перешел в собственность Дмитриевых-Налимовых в 1849 году и использовался ими для садоводческих целей. Позже земля стала частью крупного комплекса оранжерей, которыми последовательно управляли купцы Лазурин и Шляков.

Каждое коммерческое предприятие вдоль Каменноостровского проспекта специализировалось на определенной отрасли, будь то выращивание цветов, создание летних клумб или продажа экзотической растительности. Поэтому структура и предназначение оранжереи зависели от вида предпринимательской активности владельца.

В 1910 году владельцем земельного надела становится генерал Андрей Мартынов, офицер русской армии и руководитель штаба Донских казаков. Именно по его заказу архитектор Александр Хренов разработал проект доходного дома высотой в четыре этажа, выполненного в духе эклектики с элементами классицизма и модерна. Впоследствии Хреновым был разработан дополнительный проект пристройки здания и двухэтажной надстройки со стороны внутреннего двора.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация церкви Святого благоверного князя Александра Невского проходит в Красном Селе.

Фото: КГИОП Петербурга