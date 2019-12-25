Реставрация церкви Святого благоверного князя Александра Невского проходит в Красном Селе

Церковь в неорусском архитектурном стиле была возведена в 1891 году по проекту архитектора Василия Косякова под контролем военного инженера Владимира Колянковского.

В Красном Селе началась реставрация исторической деревянной церкви святого благоверного князя Александра Невского, относящейся к объектам культурного наследия федерального значения. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Комитета по сохранению, использованию и защите исторических памятников Петербурга.

Церковь в неорусском архитектурном стиле была возведена в 1891 году по проекту архитектора Василия Косякова под контролем военного инженера Владимира Колянковского. Изначально храм располагался рядом с военным госпиталём в Красном Селе.

В 1932 году здание утратило статус культового сооружения и использовалось как складские помещения войсковой части, были утрачены элементы архитектуры — купол и колокольня. Только спустя десятилетие, благодаря инициативе местных жителей, в 1947 году религиозные службы были возобновлены.

Реставрационные работы начались в 2022 году. Были устранены повреждения стен здания, укреплены фундамент и каркас крыши, проведены укрепление и восстановление деревянных конструкций храма. Предполагается воссоздать восьмиугольные главы с крестами.

Интерьер храма также подлежит восстановлению: запланировано восстановить конструкции хоров, оригинальные напольные покрытия из старинных бетонных плиток начала XX века, деревянную лестницу и печное отопление. Будет обустроена современная система отопления, вентиляции, водостока и электропроводки.

Ранее мы сообщили о том, что в КГИОП поделились историей Невского проспекта через старинную гравюру.

Фото: КГИОП Петербурга