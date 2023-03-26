В КГИОП поделились историей Невского проспекта через старинную гравюру

Особый интерес представляет изображение Большого Гостиного двора - знакового памятника классицизма.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга представил уникальную литографию 1823 года работы Карла Беггрова, созданную по рисунку Ермолая Есакова.

На изображении запечатлен вид Невского проспекта от Садовой улицы в сторону Адмиралтейства, позволяющий проследить архитектурную эволюцию главной городской магистрали. Особый интерес представляет изображение Большого Гостиного двора - знакового памятника классицизма, построенного в 1761-1785 годах по проекту Валлен-Деламота.

Первоначально проект в стиле барокко разработал Франческо Растрелли, но Валлен-Деламот существенно изменил оформление, заменив колонны пилястрами тосканского ордера. Послевоенная реставрация под руководством Олега Лялина вернула зданию первоначальный классический облик. На гравюре также запечатлено угловое здание конца XVIII века, на месте которого в 1876 году появился доходный дом Кусовых, сохранивший классические пропорции предшественника.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский учёный стал лауреатом госпремии за прорыв в теории за разработку теории скрытых колебаний.

Фото: Telegram / КГИОП