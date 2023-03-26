Петербургский учёный стал лауреатом госпремии за прорыв в теории за разработку теории скрытых колебаний

Николай Кузнецов разработал принципиально новую классификацию, отойдя от классических подходов.

Профессор Николай Кузнецов, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ, стал лауреатом Государственной премии РФ 2024 года в области науки и технологий. Премия присуждена за разработку теории скрытых колебаний, которая позволила принципиально по-новому подойти к анализу устойчивости сложных динамических систем.

Разработанная Кузнецовым теория разделила колебания на два принципиально разных типа: традиционно изучаемые самовозбуждающиеся и ранее не исследованные скрытые колебания, для обнаружения которых потребовалось создание специальных математических методов. Эти разработки уже нашли применение в авиастроении (включая перспективные гибридные самолёты), железнодорожном транспорте, энергетике и навигационных системах, позволяя предотвращать катастрофы, вызванные скрытыми динамическими процессами.

46-летний учёный, автор более 400 научных работ, продолжает развивать научную школу академика Андронова. В 2024 году он также был удостоен премии имени Андронова и премии правительства Санкт-Петербурга, что подчёркивает признание его вклада как в фундаментальную науку, так и в решение практических инженерных задач.

Ранее Piter.TV сообщал, что премия имени Александра Невского учреждена в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПбГУ