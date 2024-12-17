Премия имени Александра Невского учреждена в Петербурге

Премией будут отмечать заслуги в укреплении народного единства, а также сохранении культурного и исторического наследия города.

В Петербурге учредили премию имени Александра Невского, которой будут отмечать заслуги в укреплении народного единства, а также сохранении культурного и исторического наследия города. Об этом сообщили 13 мая в Смольном.

Премию собираются присуждать ежегодно, она призвана популяризовать социально значимые поступки. А с 2026 года премию губернатора Петербурга хотят присуждать на основании решения Комиссии, созданной городским комитетом по культуре, в шести номинациях: "Благотворительность", "Возрождение", "Единство и мужество", "Патриотизм", "Служение" и "Созидание". Размер каждой – 50 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что за IV квартал прошлого года премию правительства Петербурга получат почти 300 спортсменов. Еще премии выдадут 154 тренерам. Выплаты предназначены для мотивации профессиональной деятельности спортсменов и тренеров города, их стимулирования к новым достижениям и повышению мастерства.

Фото: Piter.TV