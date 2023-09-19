За IV квартал 2024 года премию правительства Петербурга получат почти 300 спортсменов

Еще премии планируют выдать 154 тренерам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премии правительства Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" за IV квартал прошлого года. Об этом сообщили в Смольном 18 апреля.

Премию присуждают членам спортивных сборных команд города и РФ, местом жительства или пребывания которых является Петербург, занявшим призовые места на соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, выступающим за Северную столицу. А еще премии назначают их тренерам.

За последний квартал 2024 года премию присудили 296 спортсменам и 154 тренерам.

Премия предназначена для мотивации профессиональной деятельности спортсменов и тренеров Петербурга, их стимулирования к новым достижениям и повышению мастерства. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова.

Фото: Piter.TV