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За IV квартал 2024 года премию правительства Петербурга получат почти 300 спортсменов
Сегодня, 15:59
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За IV квартал 2024 года премию правительства Петербурга получат почти 300 спортсменов

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Еще премии планируют выдать 154 тренерам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О присуждении премии правительства Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях" за IV квартал прошлого года. Об этом сообщили в Смольном 18 апреля. 

Премию присуждают членам спортивных сборных команд города и РФ, местом жительства или пребывания которых является Петербург, занявшим призовые места на соревнованиях по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, выступающим за Северную столицу. А еще премии назначают их тренерам. 

За последний квартал 2024 года премию присудили 296 спортсменам и 154 тренерам.

Премия предназначена для мотивации профессиональной деятельности спортсменов и тренеров Петербурга, их стимулирования к новым достижениям и повышению мастерства.

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: премии, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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