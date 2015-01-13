В Красном Селе спасли котят, родившихся в неиспользуемой дымовой трубе

Оба котенка были переданы ветеринару для осмотра и лечения.

Спасатели из организации "Кошкиспас" поделились историей о спасении котят из заброшенной дымовой трубы частного дома в районе Красного Села. В доме кошка нашла укромное место в неиспользуемой трубе, где и родила двух котят на глубине около метра. Возможно, котят было больше, но спасатели смогли обнаружить только двоих.

Котенка извлекли с помощью специальной удавки, а на следующий день удалось поймать второго детеныша.

Оба котенка были переданы ветеринару для осмотра и лечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли травмированного аиста с птенцами.

Видео: Служба спасения животных СПб и ЛО Поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ"