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В Красном Селе спасли котят, родившихся в неиспользуемой дымовой трубе

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Оба котенка были переданы ветеринару для осмотра и лечения.

Спасатели из организации "Кошкиспас" поделились историей о спасении котят из заброшенной дымовой трубы частного дома в районе Красного Села. В доме кошка нашла укромное место в неиспользуемой трубе, где и родила двух котят на глубине около метра. Возможно, котят было больше, но спасатели смогли обнаружить только двоих.

Котенка извлекли с помощью специальной удавки, а на следующий день удалось поймать второго детеныша.

Оба котенка были переданы ветеринару для осмотра и лечения.

 Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли травмированного аиста с птенцами.

Видео: Служба спасения животных СПб и ЛО Поисково-спасательного отряда "ЭКСТРЕМУМ"

Теги: кошкиспас, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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