Под Красноярском задержали трех подростков за изготовление бомб

Трое подростков учились делать и взрывать самодельные бомбы.

В Красноярском крае трое 14-летних подростков подозреваются в прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности.

СУ СК России сообщают, что в Красноярском крае после сигнала УФСБ РФ полиция задержала 3х подростков, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье ст. 205.3 УК РФ "прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности".

По версии следствия подростки, сторонники анархистских взглядов, с октября 2019-го по июнь 2020 год проходили совместное обучение. Они читали запрещенную литературу, смотрели фильмы по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их и учились взрывать в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все детали и обстоятельства преступной деятельности подростков.

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Видео: СУ СК РФ