В Уфе мужчина избил до смерти сотрудника полиции

Между полицейским и его родственником возник конфликт, который перерос в драку.

В Башкирии молодой мужчина подозревается в убийстве полицейского.

ИА Башинформ.рф сообщает, что на территории Кировского района Уфы было найдено тело убитого полицейского. Удалось установить, что мужчина скончался от телесных повреждений, которые нанес ему 29-летний родственник. Выяснилось, что между родственниками возник конфликт, который перерос в драку.

Сейчас дело направлено в следственный комитет.

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