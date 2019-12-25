В Калмыкии нашли тело женщины и ее троих детей с ножевыми ранениями

Женщина работала воспитателем в детском саду, семья была на хорошем счету.

В Калмыкии в своем доме нашли убитыми женщину и ее троих маленьких детей.

Региональные следственные органы сообщают, что по факту убийства детей возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Как удалось выяснить, 8 июня в своей квартире были найдены тела 35-летней женщины и ее троих маленьких детей 2009 , 2012 и 2020 годов рождения с множественными ножевыми ранениями.

Следователи в рамках расследования уголовного дела работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели и родственники и знакомые семьи.

ТАСС сообщает, что обнаружил тела отец семейства. Дверь была заперта изнутри. По предварительным данным, дети погибли от множественных колотых ран, женщина покончила с собой.

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