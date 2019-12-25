Утопившую двоих своих детей на Камчатке суд приговорил к 15 годам

Женщина решила избавить детей от страданий.

На Камчатке завершился суд над местной жительницей, которая утопила своих детей.

Piter.TV ранее рассказывал подробности уголовного дела 27-летней жительницы Вилючинска, которая в сентябре 2019 года после измены мужа привязала к себе полуторамесячную дочь и пятилетнего сына зашла в воду и держала их под водой, пока те не перестали подавать признаков жизни. Саму женщину вытащили из воды полицейские. Мать - детоубийца потом призналась, что хотела избавить детей от страданий, которые выпали на ее долю.

В марте расследование уголовное дело было завершено. Сегодня стало известно, что Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимая полностью отдавала отчет в своих действиях, хотя и была в состоянии сильного невротического и депрессивного расстройства.

обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по ее результатам эксперты пришли к единому мнению о том, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Генеральная Прокуратура РФ

Суд назначил женщине 15 лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима.

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