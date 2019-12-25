На Камчатке женщина утопила 2х своих детей, чтобы избавить их от страданий

Из воды женщину вытащили полицейские.

На Камчатке завершено расследование уголовного дела об убийстве 2х маленьких детей.

Региональные следственные органы СКР сообщает, что ими завершено расследование уголовное дело по статье "убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" в отношении 27-летней жительницы Вилючинска. Следствием установлено, что в сентябре 2019 года женщина, находясь в сильном невротическом и депрессивном расстройстве, решила свести счеты с жизнью, но перед этим она решила убить своих детей, чтобы те не испытывали тех же страданий, что и она.

Женщина привязала к себе 5-летего сына и 1,5-месячную дочку и зашла в воду на побережье бухты Крашенинникова Авачинского залива в городе Вилючинске. Женщина держала под водой детей, пока они не перестали подавать признаков жизни. Женщину из воды вытащили полицейские. В ходе расследования установлено, что, несмотря на свое состояние, подсудимая осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

На данном этапе следствие завершено и скоро попадет в суд.

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