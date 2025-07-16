Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 18% в июле

В Госдуме прокомментировали денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

Совет директоров Банка России на заседании от 25 июля 2025 года может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18 процентов годовых. Такое мнение высказал журналистам руководитель профильного комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий выступил с комментариями на пресс-конференции перед журналистами в пресс-центре ТАСС.

Мы видим, что Центральный банк постепенно начал снижать ключевую ставку. 25 числа, я уверен, что Центральный банк снизит ключевую ставку, причем допускаю, что на 2 п.п. сразу. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Известно, что Банк России 6 июня понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20 процентов годовых после длительного периода ее сохранения на уровне 21 процента годовых. При этом финансовый регулятор страны указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики в России.

В Петербурге за первое полугодие 2025 года снизился ввод жилья на 10%.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС