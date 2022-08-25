В Петербурге за первое полугодие 2025 года снизился ввод жилья на 10%

За шесть месяцев в городе сдали в эксплуатацию 1,252 миллиона квадратных метров нового жилья, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию 1,252 миллиона квадратных метров жилья, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было сдано 1,398 миллиона квадратных метров, следует из данных комитета по строительству города и Петростата. Напомним, что по итогам января-мая снижение составляло 9,5%.

В июне 2025 года в городе ввели 137 736,9 квадратных метров жилья, что на 17% меньше результата июня 2024 года (166 823,6 квадратных метров). При этом по сравнению с маем текущего года (125 275,3 кв. м) объем ввода жилья в июне вырос на 10%.

По информации комитета по строительству, за июнь было введено в эксплуатацию 71 дом общей численностью 2817 квартир. Из них 10 многоквартирных домов с общей площадью 126 000 квадратных метров и 61 индивидуальный жилой дом площадью около 11 000 кв. м.

Лидером по объему нового жилья в июне стал Василеостровский район, где построили два дома на 933 квартиры общей площадью 47 502,3 кв. м. На втором месте Пушкинский район с двумя домами на 967 квартир и 42 039 кв. м. В тройку вошёл Курортный район, где в июне сдали пять домов на 29 квартир общей площадью 28 888 кв. м.

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Фото: Piter.tv