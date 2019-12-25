В Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%

Депутат предложил разрешить брать кредит с нулевым первоначальным взносом, если в залог банку отдать единственное жилье.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить ставку по семейной ипотеке до 3%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный вице-премьеру Марату Хуснулинну.

Миронов отметил, что из-за отсутствия средств для подавляющего большинства россиян невыполнимы даже льготные условия по ипотеке. По его словам, среди желающих участвовать в программе много людей, готовых продать свою небольшую квартиру, но процесс с продажей и покупкой нового жилья не всегда проходит быстро. Депутат предложил разрешить брать кредит с нулевым первоначальным взносом, если в залог банку отдать единственное жилье.

Ранее в России предложили ужесточить меры против мигрантов, чьи дети пропускают школу.

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