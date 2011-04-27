В России предложили ужесточить меры против мигрантов, чьи дети пропускают школу

Отмечается, что количество детей мигрантов, которые не ходят в школу, достигает 50%.

Представители партии "Новые люди" предложили ужесточить меры против родителей-мигрантов, чьи дети пропускают школу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на запрос заместителя руководителя фракции Сардары Авксентьевой.

По ее словам, количество детей мигрантов, которые не ходят в школу, достигает 50%. Авксентьева подчеркнула, что эта ситуация вызывает особую обеспокоенность. Представитель партии уточнила, что в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, но только 25 тысяч из них ходят в школу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, кинувшего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево.

Фото: pxhere.com